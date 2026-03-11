WBCの1次ラウンドは12日に全日程を終了するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドは11日（日本時間12日）をもって全日程が終了する。日本が入るC組はすでに全試合を終えているが、残りのA、B、D組はいずれも準々決勝進出がかかる大一番で、ファンの興奮はまだまだおさまりそうもない。A組はすでに突破を決めているプエルトリコを破ったカナダが、2勝1敗で並ぶキューバと対戦。勝った方が突破となる。B組はメ