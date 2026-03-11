水迫畜産の加工場に立ち入り調査 産地や種類の違う牛肉を「鹿児島県産」や「黒毛和牛」と不正に表示し販売していた水迫畜産の加工場に11日、鹿児島市などが立ち入り調査をしました。 （記者）「市の職員が水迫畜産の工場に入っていきます」 11日は鹿児島市などの職員が、鹿児島市にある水迫畜産の加工場に立ち入り調査しました。あわせて27トン…「黒毛和牛」鹿児島県産」と不正に表示 農水省によりますと、水迫畜産は2023年1