2026年3月10日放送のトークバラエティ番組「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）は、今だから伝えたい東北魂SPと称して東北にゆかりのある有名人13人が各県の魅力を披露したが、なかでも青森出身の王林さんが解説した津軽弁の奥深さに、福島県須賀川市出身のディーン・フジオカさんも参ってしまった。津軽弁だと、目の前で悪口を言ってもバレない？青森県弘前市出身の王林さんが「青森の自慢は、目の前で悪口を言ってもバレな