NEXERはこのほど、マシン専門ピラティススタジオ「Olive pilates」と共同で、全国の女性200名を対象に「女性の美容・ボディメイクと運動」についてのアンケートを行いました。■女性の美容・ボディメイクと運動、その実態は？美容やボディメイクに興味を持っている女性は多いですが、忙しい日々や体力的な不安から、実際に行動に移すのが難しいと感じている人も少なくありません。では、女性たちはどの部分に悩みを抱え、どんな方