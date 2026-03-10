ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで1次ラウンド・プールC最終戦のチェコ戦に臨む。スタメンを外れた大谷翔平（ドジャース）は、試合前のフリー打撃に姿を見せず。登場を心待ちにしていたチェコ先発のオンジェイ・サトリア投手は「悲しいね」とガッカリした様子だった。午後19時プレーボールの約2時間前。チェコナインは、左