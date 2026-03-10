イオン九州の傘下に入ったトキハインダストリーの新社長に川村泰平氏が就任し、会見で「大分県内で圧倒的なトップシェアを目指す」と抱負を語りました。 【写真を見る】トキハインダストリー新社長にイオン九州の川村泰平氏が就任、イオンPB投入とコスト削減で再生図る 川村泰平新社長は59歳で、イオン九州の上席執行役員などを務めてきました。川村新社長は会見で、「トキハ」ブランドの強みを生かしながら、イオン