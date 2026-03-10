サイボウズは3月10日、ホクレン農業協同組合連合会（以下、ホクレン）の「kintone」活用事例を公開した。ホクレンはドローンによる農薬の請負散布業務において、ホクレン・JA・散布業者の3組織間で発生する農薬請負散布の受発注を可能にするアプリを作成した。外部組織と共同編集ができるゲストスペースを活用しながら、請求内容照合の所要時間を5〜6時間から15分に短縮し、事業規模は従来の3倍に拡大できたとのことだ。kintone導