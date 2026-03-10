赤穂市民病院（兵庫県赤穂市）で2020年に発生した医療事故で業務上過失傷害罪に問われた松井宏樹被告に、3月12日、神戸地裁姫路支部で判決が言い渡される。検察は2月18日の論告弁論で禁錮1年6か月を求刑している。 松井被告は2019年7月から21年8月まで同病院の脳神経外科に勤務していたが、その間、患者が後遺障害を負う、死亡するといった8件の医療事故に関与。一連の事故をもとに被害者の親族が描き、WEB上で公開している漫画『