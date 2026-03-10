新卒社員をめぐる人材獲得競争が、かつてない熱を帯びています。長らく続いた「大卒初任給20万円」の相場は完全に過去のものとなり、今や30万円、40万円という数字が次々と掲げられる事態となっています。 この歴史的転換点は、単に若手の給与が上がるという話に留まりません。後輩たちの給与水準や、現役ビジネスパーソンの市場価値がどうなっていくのか、実態と影響を解説します。 2026年卒・初任給「超高額」企業リスト