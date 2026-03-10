新卒社員をめぐる人材獲得競争が、かつてない熱を帯びています。長らく続いた「大卒初任給20万円」の相場は完全に過去のものとなり、今や30万円、40万円という数字が次々と掲げられる事態となっています。

この歴史的転換点は、単に若手の給与が上がるという話に留まりません。後輩たちの給与水準や、現役ビジネスパーソンの市場価値がどうなっていくのか、実態と影響を解説します。

2026年卒・初任給「超高額」企業リスト

最新の採用データから、特にインパクトの大きい企業をピックアップしました。

異次元の「40万円」超え

IT業界やコンサルティング業界などでは、新卒1年目から年収500万～600万円以上を提示するケースが増えています。

ついに「30万円」の壁を越えたJTC

企業名 2026年卒予定 初任給（月額） 備考 サイバーエージェント 420,000円 年俸504万円～。エキスパート職はさらに高額。オフィスの最寄駅から各線2駅圏内で家賃補助3万円／月。 日本M&Aセンター 402,750円 成果主義を反映した業界最高水準。固定残業代117,750円／50時間含む、一律手当含む アビームコンサルティング 421,000円 戦略コンサルタント職（修士／博士了卒）の例。学部卒は370,300円。 地主株式会社 500,000円 不動産業界の中でも突出した「初任給50万円」。別途、住宅手当10万円／月を住宅形態に関わらず全員に支給。

これまで横並びだった日本企業も、金融や商社を中心に給与水準を引き上げました。

ファーストリテイリング：370,000円（33万円から4万円増。地域正社員も底上げ）

三井物産：340,000円（商社間の争奪戦が激化）

三菱商事：325,000円（昨年度実績から高水準を維持。ボーナス含め1年目から高年収）

丸紅：330,000円

三井住友銀行・三菱UFJ銀行：300,000円（メガバンクが「大卒30万円」の大台へ）

第一生命HD：354,000円(26卒の総合職)

理系・スペシャリストは「別格」の提示

エンジニアやスペシャリスト志望の理系学生の水準を引き上げる企業が増えています。

ソニーグループ： 賞与の一部を月給に振り替え、月額で約4.8万円増。修士了で約35万円水準へ。

富士通：315,000円～385,000円（ジョブ型雇用。学生時代の研究成果や学外の活動などの評価で変動）

エーザイ：350,000円（理系人材が他業種に流出している現状への対策）

加速するインフレ：2027年卒で「初任給40万円」が標準化へ

さらにその先、2027年卒（現・大学3年生または大学院1年生）を対象とした賃上げも確定し始めています。

企業名 2027年卒 初任給（予定） 改定内容・インパクト サイボウズ 400,000円～ ビジネス職の場合、年収約560万円。エンジニア職43万円（年収約602万円）。 オープンハウスグループ 400,000円 営業職。26卒の36万円からさらに4万円上乗せ。 ワンキャリア 454,500円 エンジニア職（想定年収606万円）。初年度年収を102万円増額。ビジネス職の場合は、想定年収504万円（月額378,000円）。 LINEヤフー 434,000円～ エンジニア（技術）職。

また、 三菱商事 が8年ぶりに新卒採用を再開する「バックオフィス職（旧・一般職）」の初任給も約25万円と、事務職の賃金相場にも初任給バブルの波が押し寄せています。

ビジネスパーソンが知っておくべき「数字の裏側」

初任給の高さに目を奪われがちですが、大幅な月給の引き上げには以下のような「からくり」が潜む場合もあります。

1. 「固定残業代」の内訳：

サイバーエージェント（月80時間分／うち深夜割増46時間分含む）や明治安田生命（30時間分）のように、額面に一定の残業代が含まれるケースが多いのが実態です。「基本給」がいくらなのかを見極める必要があります。

2. 「手当」の統合：

住宅手当や家族手当を廃止し、その分を基本給に上乗せして「見かけの初任給」を上げている企業も増えています。トータルの福利厚生を含めた比較が不可欠です。

3. 「賞与（ボーナス）」の給与化：

ソニーのように賞与を減らして月給を上げる「月給シフト」が進んでいます。月給だけでなく、年収ベースで考えることが大切です。

ではなぜ、企業はこれほどまでに新卒にお金を払うのでしょうか？そこには、この先働き続ける上で避けて通れないシビアな現実があります。

1. 「社内のルール」より「世の中の相場」

これまでは「社内のバランス」が大事でしたが、今は 「世の中の相場に合わせて払わないと、優秀な人が一人も来てくれない」 という企業の焦りがあります。また、労働市場の流動化で「年功序列（長く働けば給料が上がる仕組み）」も薄れつつあります。

2. 「AIを使いこなすこと」が前提の生産性

企業が高額な初任給を払うのは、単に人が足りないからだけではありません。 「AIを使いこなし、これまでの3人分の仕事を一人で終わらせて、新しい価値を生み出せる人」 を求めている企業もあるでしょう。これからは「ただ頑張る」だけでなく、最新ツールを使って 「どれだけ効率よく、高い成果を出せるか」という生産性 も、給料を左右する決定打になります。

3. 「将来の安心」は、今の「成果」と引き換え

若手の給料が上がる一方で、それは「成果を出していない層」への配分を削ることも意味します。「長く会社にいれば安心」という時代は、この初任給バブルと引き換えに終わりを迎えつつあります。

キャリア価値を「時価」で見つめ直す

後輩たちの給料が上がることは、私たちにとっても「自分の給料を上げる交渉材料」になる一方で、「自分はそれに見合う価値を出せているか？」という問いを突きつけられることでもあります。

「初任給が上がって羨ましい」で終わらせず、AIを味方につけて自分の価値をどう高めていくか。今こそ、自分のキャリアを「社内の評価」ではなく「世の中の相場（時価）」で見つめ直す必要があるといえるでしょう。