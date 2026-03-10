2014年の発売時に空前のブームを巻き起こした「東京駅開業100周年記念Suica」。お手元に「コレクション」として大切に保管していませんか？ 実は、一度も利用していないカードは2026年3月31日（火）をもって一律で失効します。現在、発行された約427万枚のうち、約6割にあたる250万枚近くが未利用のまま失効の危機にあります。期限を過ぎるとチャージ残高は戻りますが「記念カード本体」はJR東日本に回収され、手元に残りません。