2014年の発売時に空前のブームを巻き起こした「東京駅開業100周年記念Suica」。お手元に「コレクション」として大切に保管していませんか？ 実は、一度も利用していないカードは2026年3月31日（火）をもって一律で失効します。

現在、発行された約427万枚のうち、約6割にあたる250万枚近くが未利用のまま失効の危機にあります。期限を過ぎるとチャージ残高は戻りますが「記念カード本体」はJR東日本に回収され、手元に残りません。

本記事では、2026年3月末の期限を前に、あなたのSuicaを守るための「10年ルール」回避法、残高確認の手順、万が一失効した場合の対応を解説します。

あれから10年、記念Suicaが迎える「運命の節目」

現在の東京駅（画像：Pixta）

東京駅は1914年12月20日、「中央停車場」として完成し営業を開始。上野停車場と新橋停車場を結ぶ拠点として整備されました。赤レンガ造りの丸の内駅舎は建築家・辰野金吾らが設計した欧風近代建築で、全長約335メートル、左右にドームを持つ重厚な外観が特徴です。

1万5,000枚限定の予定が、希望者の殺到により427万枚発行へ

2014年12月20日、東京駅は異様な熱気に包まれていました。駅の開業100周年を記念して発売する限定デザインのSuicaを求めて大行列が発生。安全確保のために途中で販売が中止されるという事態へと発展するほどでした。

その後、希望者全員への予約販売へと方針転換し、最終的な発行枚数は実に約427万枚にまで達しました。券面には赤レンガの東京駅丸の内駅舎のドーム正面図をモチーフにしたデザインを採用。「100YEARS」の文字が描かれた美しいステンドグラス風のデザインは、今なお多くのファンの手元で「コレクション」として大切に保管されています。

しかし、交通系ICカードには「10年間一度も利用がない場合は失効する」という共通のルールが存在します。 2024年12月以降、初期に手に入れたユーザーから順次この10年期限を迎えることになりますが、JR東日本は今回、特例とも言える運用を発表しました。

失効日は「2026年3月31日」に一律設定、その理由は？

通常のSuicaであれば、最後に利用した日から10年で失効となります。しかし、この記念Suicaに関しては、2014年末の発売から2016年3月頃までの長期間にわたって複数回発送された経緯があり、個別に発行時期を特定することが困難となっています。

そこでJR東日本は、一度も利用がないカードの失効日を一律「2026年3月31日」に設定しました。

未使用分は約250万枚！あなたの手元にも眠っていませんか？

衝撃的なのはその未利用数です。JR東日本の発表によると、2024年3月末時点で約250万枚ものカードが一度も使われないままの状態となっています。全発行枚数の6割近くが、文字通り「タンスの肥やし」になっている計算です。

もし期限を過ぎて失効してしまった場合、 カードの交換・チャージ残額の移し替えはできなくなるため注意が必要です。チャージ残額と預り金（デポジット500円）は返却されますが、カード本体はJR東日本へ返却、つまり回収されてしまいます。

ファンにとって最も辛いのは「カードの回収」でしょう。手元にコレクションとして残しておきたい場合は、何としても期限内に一度利用し、失効を回避しなければなりません。

「東京駅開業100周年記念 Suica」失効のポイント

「東京駅開業100周年記念 Suica」を一度も利用（チャージ、乗車、買い物）がない場合は、前述の通り2026年3月31日に失効。一度でも利用した場合は、最後に利用した日から10年間有効（利用するたびに期限が更新） となります。

つまり、今月中に一度でも駅の改札機を通るか、コンビニ等で1円でも決済を行うことで、カードの寿命はさらに10年延びることになります。（もし改札機で反応しない場合は、長期間未利用によるロックがかかっている可能性があるため、駅係員に申し出てください）。

物理カード時代の終焉と「思い出」の守り方

この「250万枚未利用」という数字は、当時の混乱がいかに「実用」ではなく「所有欲」に基づいたものであったかを物語っています。モバイルSuicaの普及により、物理カードを持ち歩く機会が減った現代において、この記念Suicaは物理メディアとしての鉄道グッズの「最後の象徴」とも言える存在です。

この機会に残高を確認するだけでなく、今すぐ街へ出かけて使用しましょう。自動販売機で1本飲み物を買うだけで、その機能は2036年まで維持されます。

「いつか使おう」と思って引き出しに眠らせていたその1枚が、価値ある記念品から「使用できないカード」に変わるまで、あとわずかです。

2026年3月31日は、年度末の繁忙期とも重なります。駅の窓口が混雑する前に、今日、明日にでもお近くのコンビニや自動販売機で「1回だけ」使ってみませんか？

（画像：JR東日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）