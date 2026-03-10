◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞優先出走権）皐月賞トライアルの第７５回スプリングＳ・Ｇ２（１５日、中山＝３着まで優先出走権）では、デビュー２戦２勝のクレパスキュラーが初の重賞に挑む。新馬戦では鞍上が操縦に苦戦しながら、５馬身差をつける２歳コースレコードＶ。続く１勝クラスも完勝した話題馬が、春の主役に名乗りを上げるか。混戦模様の牡馬ク