カズレーザーが帰宅したとき、二階堂ふみがかける“第一声”とは--。夫婦の関係について語るなかで、二階堂は「基本的にずっと敬語」といい、思わぬエピソードを明かすと、江頭2：50も「えっ、本当に!?」と驚きを隠せなかった。二階堂ふみ○帰宅時の第一声に驚きYouTubeチャンネル『エガちゃんねる EGA-CHANNEL』で公開された動画「【速報】江頭と二階堂ふみが歴史的快挙」には、江頭2：50還暦記念写真集『正面突破』の撮影を担当