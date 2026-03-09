甲冑グリル！日産のオーストラリア法人は2026年1月7日、クロスオーバーSUV「キャシュカイ」の2026年モデルを発表しました。新世代e-POWERの採用により、燃費性能や静粛性の向上が図られた点が大きな特徴です。最新モデルの登場に、ユーザーからも多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ これが “カローラクロス”サイズの日産「“新”コンパクトSUV」です！ 画像で見る（70枚）キャシュカイは2006年に登場し