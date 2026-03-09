1位は291.3万円、2位から4位は300万円台今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、中国＆四国地方（鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知の9県）に本社がある上場企業を対象に「年収が低い会社ランキング2025【中国＆四国地方】」を作成した。単体の従業員数が50人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。それでは早速、ランキングを確認していこう。