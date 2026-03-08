ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）が3月6日、Instagramを更新。侍ジャパンの集合写真を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「みなさんまた明日」と公開されたのは、WBC日本-台湾戦前の円陣の写真。その他、大谷が塁上で“お茶点てポーズ”を披露する様子など全5枚の写真が投稿され