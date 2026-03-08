1次ラウンドプールB○米国9−1英国●＜現地時間3月7日ダイキン・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表が英国代表との1次ラウンド2戦目に逆転勝利。打線が2桁安打、投手陣も計17奪三振と噛み合いを見せた。米国は2年連続サイ・ヤング賞の左腕タリク・スクバルを先発マウンドに送ったが、1番イートンに試合開始第1球の高めフォーシームを狙われ、左中間スタンドに先頭打者アーチを被弾。い