現在Netflixで放送されている『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド 日本−韓国』で解説を務めている和田毅氏と中田翔氏が、初回失点した侍ジャパン・菊池雄星（エンゼルス）について言及した。菊池は初回先頭のキム・ドヨンに1ストライクから2球目のカーブをレフト前に弾き返されると、続くジョーンズにもセンター前に運ばれ一、三塁とピンチを招く。3番・イ・ジョンフに初球のストレートをレフト前に弾き