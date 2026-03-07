1次ラウンドの韓国戦前にフリー打撃を行った野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦の前に打撃練習を行った。大谷の力強いスイングに超満員の東京ドームは騒然となった。大谷は6日のチャイニーズ・タイペイ戦の前にもフリー打撃を実施。東京ドームの看板を越える打球を放つなど、21スイングで10本の柵越え。特大のアーチを何度も描き、ファンの