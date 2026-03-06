俳優で歌手の松下洸平（39）が6日、自身のインスタグラムを更新。この日に39歳誕生日を迎えたことを報告した。松下は「誕生日でした！」と誕生日を祝われるショットを投稿した。誕生日を祝われることに「現場でもたくさんお祝いしていただいて。何度やっても、いいもんですね」とつづった。また、39歳となったが「店員さんに『28歳ぐらいですか？』て聞かれて、んーと、39歳です。って言いました」と10歳以上も若く見られ