韓国プロ野球などで人気を集める美人チアリーダー、キム・ナヨンの美貌がファンを虜にしている。【写真】キム・ナヨン、目が離せない“夜のプライベートSHOT”キム・ナヨンは最近、インスタグラムで「シドニーの海はレベルが違う！波に打たれて3回転がったけど、幸せ」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、シドニーのボンダイ・ビーチでバカンスを楽しむキム・ナヨンが写っている。鮮やかなブルーの