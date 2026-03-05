女優の菅野美穂（48）が5日放送のTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（木曜後8・00）に出演し、苦手な家事を明かした。この日は料理愛好家でタレントの平野レミと一緒に料理をしている時に質問に答えたもの。「苦手な家事は？」と聞かれた菅野は「洗濯物を畳むのがあまり好きじゃないですね」と言い「洗うまではいいんですけど、出来上がったのを畳むのが、凄い無駄な時間を過ごしているなあって思う」と笑った