3月4日(水)に発売された『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDのリリースを記念して、移動型サウナバス「サバス」との特別コラボ体験イベント＜ももクロ サバス〜夏バカ発売記念特別便〜＞が開催されることが決定した。『夏のバカ騒ぎ2025』をテーマにした本コラボでは、ライブの名物演出「ウォーターキャノン」をイメージし、水鉄砲を使用したロウリュや掛水、薪ストー