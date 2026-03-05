元衆議院議員の杉村太蔵氏が５日、フジテレビ系「サン！シャイン」で顔の美容整形を考えていると突然言い出し、谷原章介を驚かせた。この日はヘアメークアップアーティストの小田切ヒロ氏と、佐々木恭子アナのトークショーの模様を放送。その中で小田切氏は自分を愛するセルフラブが大事だと訴え。自分を肯定することの大切さなどを語っていた。スッピンの顔は自分の人生で年輪であるとし、愛すべきものだとも主張した。ＶＴ