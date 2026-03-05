LCC「ZIPAIR」とJALの両軸でJAL（日本航空）グループが2026年3月に発表した「JALグループ経営ビジョン2035」において、2030年度の国際線ASK(有効座席キロ)を2025年度対比で1.3倍(FSC国際線+LCC)に拡大すると公表しました。どのように路線ネットワークを伸ばすのでしょうか。【写真】えっ…これがJALの「新型国際線上級クラス」スゴい客室です同計画におけるポイントとなりそうのは、2030年に滑走路の増設・延長などで発着数の