【モデルプレス＝2026/03/05】King ＆ Princeの永瀬廉が3月4日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。自身が出演するTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の裏話を明かした。【写真】キンプリ永瀬「リブート」でのメッシュヘアビジュアル◆永瀬廉“ケーキ手づかみ食べ”裏話明かす俳優の鈴木亮平が主演を務める同ドラマに、冬橋航役で出演して