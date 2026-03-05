日台「実務外交」の第一人者「中国の最近の振る舞いには、正直なところ感心しません。言葉の端々を捉えては攻撃の材料を探しているようで、もっと大人の風格を持って対応していただきたいと感じます。高市総理が当然の認識を述べただけで、あのように過剰に反応される様子には、いささか呆れてしまいますね」そう語り、苦笑いを浮かべるのは、元自民党職員の松本紣彦（あやひこ）氏（86）である。昨年11月、高市総理が国会答