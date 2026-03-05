スポニチスポニチアネックス

オンラインカジノで賭博か 楽天・浅村栄斗ら3人を書類送検

by ライブドアニュース編集部

  • 宮城県警が4日、賭博容疑で楽天の浅村栄斗とコーチの2人を書類送検した
  • 球団は該当者の名前を伏せた上で声明を発表し、浅村は反省していると説明
  • 「本件につきましては昨年の時点で必要な対応を完了しております」とした
