3月4日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞の「仏、核弾頭増へ転換マクロン氏「今後は核兵器の時代」」という記事を取り上げ、大竹まことがコメントした。 マクロン仏大統領は２日、フランスが保有する核弾頭の数を増やし、相手に攻撃を思いとどまらせる核抑止力を強化する方針を発表した。冷戦後の約３０年間で核戦力をほぼ半減させたが、マクロン氏は「これからの半世紀は核兵器の時代になる」