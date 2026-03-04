ドミニカ共和国代表がタイガースと対戦、4回に3本塁打で逆転第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨むドミニカ共和国代表が3日（日本時間4日）、タイガースとの強化試合に臨み19安打12得点で大勝した。フアン・ソト外野手（メッツ）が勝ち越し弾を放つなど、4回に1イニング3本塁打を記録。“最強打線”の呼び声高いドミニカ共和国代表が、強化試合でその力を証明してみせた。1点を追う4回、同点に追いつき、なお