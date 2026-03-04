ドミニカ共和国代表がタイガースと対戦、4回に3本塁打で逆転

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨むドミニカ共和国代表が3日（日本時間4日）、タイガースとの強化試合に臨み19安打12得点で大勝した。フアン・ソト外野手（メッツ）が勝ち越し弾を放つなど、4回に1イニング3本塁打を記録。“最強打線”の呼び声高いドミニカ共和国代表が、強化試合でその力を証明してみせた。

1点を追う4回、同点に追いつき、なおも1死三塁のチャンスで、3番のソトが右中間スタンドに勝ち越し2ランを放った。15年総額7億6500万ドル（約1200億円）でメッツと契約を結んでいるソトが打棒を見せつけると、5番のマニー・マチャド内野手（パドレス）も左中間に豪快弾。続くジュニオール・カミネロ内野手（レイズ）も本塁打を放ち、1イニング3本塁打で一挙5点を奪い、試合をひっくり返した。

その後も攻撃の手を緩めず、5回に3点、6回にも1点を追加。投げては投手陣が、5回以降は相手打線を無失点に抑え、終わってみれば2桁安打、2桁得点でタイガースに圧勝。スタメンが予想される選手の総年俸が22億9190万ドル（約3599億円）とも言われるドミニカ共和国代表の打線が、WBCに向けた実戦で順調な仕上がりを見せた。

ドミニカ共和国代表は6日（同7日）、1次ラウンドD組のニカラグアとWBC初戦を戦う。2013年大会以来となる優勝を目指す同国は、準々決勝で対戦する可能性がある野球日本代表「侍ジャパン」にとって大きな脅威となる。（Full-Count編集部）