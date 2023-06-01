【「ONE PIECE」114巻】 3月4日 発売 価格：572円

第2回「WT100」キービジュアル（C）尾田栄一郎／集英社

集英社は、尾田栄一郎氏によるマンガ「ONE PIECE」の最新114巻を本日3月4日に発売した。価格は572円。また、同作の発行部数が6億部（国内4億5000万部以上・海外1億5000万部以上）を突破したことを記念した特別企画と、「第2回 ONEPIECE キャラクター世界人気投票『WT100（ワールドトップ100）』」を同日開催する。

今回実施される記念企画では、尾田栄一郎氏が初めて、本作のタイトルにもなっている重要なキーワード「ONE PIECE」の秘密を一枚の紙に書き記した。紙は上下に破られ、「ONE PIECEとは そして モンキー・D・ルフィは」と記された上半分の紙片の原寸コピーを新聞広告として、3月4日付の朝日新聞・読売新聞両朝刊にて掲載する。下半分に記された真相は、物語の完結まで、宝箱と共に海底に沈められ、完結後に公開される予定※。

また、3月4日0時には「ONE PIECE」公式YouTubeチャンネルにて、尾田氏が秘密を書き記す様子を収めたプロジェクトムービーを公開する。

□「ONE PIECE」公式 YouTube チャンネルのページ

※本企画の動画は、SIP（内閣府戦略的イノベーション創造プログラム第3期）、 JAMSTEC（国立研究開発法人海洋研究開発機構）研究員による監修により装置の設置・回収や撮影方法について検討を行い、海洋生態系への影響等の環境保全に関する配慮のもと撮影を実施しました。海底設置物については回収を前提にしております。

プロジェクトムービー1（C）尾田栄一郎／集英社

プロジェクトムービー2（C）尾田栄一郎／集英社

プロジェクトムービー3（C）尾田栄一郎／集英社

プロジェクトムービー4（C）尾田栄一郎／集英社

「第2回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票『WT100』」では、1560キャラクターを対象に、全世界の国と地域から参加することが可能。3月16日以降は、毎回月曜0時に地域別週間TOP5も公開される予定。

投票は、投票は、第2回「WT100」特設サイト・「ONE PIECE BASE」アプリ・ハガキ（コミックス114巻の帯・3月9日から6月11日までの紙版「週刊少年ジャンプ」毎号・3月4日発売の紙版「最強ジャンプ」4月号につく投票券のいずれかを貼る必要あり）から行なうことができ、今後は新たな投票方法も展開予定となっている。

最終結果発表は2026年8月開催予定の「ONE PIECE DAY ’26」にて実施され、上位にランクインしたキャラクターは、尾田栄一郎氏がイラストを描きおろし、アニメ、ゲーム、グッズなどのメディアミックス展開を予定している。

□「第2回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票『WT100』」特設サイト

【「ONE PIECE」114巻あらすじ】

歴史の闇に消えていた「ゴッドバレー事件」。その全貌が遂に明らかに!!

最恐海賊団を謳ったロックス海賊団、

若き日のガープ、ロジャーを巻き込んだ事件とは一体…!?

“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン!!

（C）尾田栄一郎／集英社