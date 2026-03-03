JR四国の会見 3日未明、香川県坂出市のJR讃岐府中駅構内の線路上で作業していた男性が列車にはねられ、死亡しました。JR四国は「線路閉鎖」が完了したという連絡を受ける前に作業を始めたのが原因とみて調べています。 3日午後2時ごろ、国の運輸安全委員会鉄道事故調査官らが高松市西町のJR四国高松運転所を訪れました。そして関係者から当時の状況を聞き取ったり、事故車両を確認したりしました。 （運輸安全委員会