俳優の伊藤健太郎が主演を務める、ABCテレビのスペシャルドラマ『TYPEなに? 性格診断で人生決めちゃいます』が、20日(24:24〜25:19※一部地域のぞく)に放送される。ABCテレビ『TYPEなに? 性格診断で人生決めちゃいます』同作は、、人間の性格を36 タイプに分類した“TYPE 診断”が支配する社会を舞台に、“性格診断による就職活動”を、ワンシチュエーションで描いたコメディードラマ。主演を務める伊藤が演じるのは就活生の結城