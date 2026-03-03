英語学習は早くから始めるほうが有利だと思われがちだが、バイリンガル教育を受けた子どもが授業についていけなくなる事態が起きている。しかも、早くから英語を学んでも、習得度に大きな違いは見られなかったという。実は、第二言語を身につけるには、一見遠回りに見える別の道がある。教育熱心な親ほど見落としがちな、その方法とは？※本稿は、認知科学者の松井智子『バイリンガルの壁――子どものことばの発達をどう支えるか』