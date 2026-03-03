高市早苗総理が衆院選で当選した自民党議員315人に、約３万円相当のカタログギフトを贈っていた事をめぐり、批判が相次いでいる。高市氏は「法令上、問題ないとの認識」を示した。【映像】高市総理が贈った3万円のカタログギフト（複数カット）高市総理はXで「衆議院総選挙後、自民党衆議院議員の全員宛に、今回の大変厳しい選挙を経て当選したことへの労いの気持ちも込め、今後の議員としての活動に役立てていただきたいと考