大阪・朝日放送（ABCテレビ）の人気バラエティー「探偵！ナイトスクープ」で4代目秘書を務めている同局の増田紗織アナウンサー（29）が、31日付で退社することが2日、分かった。今後はフリーで活動し、学生時代を過ごした東京に拠点を移す。30歳の節目を前に、将来を見据えて幅広い仕事にチャレンジするための前向きな退社だ。関係者は「番組アシスタントやロケなどバラエティーでの活躍も目指しているようです」と話している