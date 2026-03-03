【Amazon新生活セール】 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分 先行セール：3月3日0時～ シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra 16GB+1TB Amazonにて開催されている「Amazon新生活セール」先行セールの対象商品にシャオミ(Xiaomi) のSIMフリースマートフォンが追加された。 今回のセ}