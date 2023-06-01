シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra 16GB+1TB

Amazonにて開催されている「Amazon新生活セール」先行セールの対象商品にシャオミ(Xiaomi) のSIMフリースマートフォンが追加された。

今回のセールでは、「Xiaomi 15 Ultra 16GB+1TB」や「Xiaomi POCO F7 12GB+256GB」、「Xiaomi POCO F7 Pro 12GB+512GB」、「Xiaomi POCO F7 Ultra 12GB+256GB」、「Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB」、「Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ライカカメラ社の最高峰のLEICA VARIO-SUMMILUX光学レンズを採用。Summiluxの大口径と優れた光学性能によって、低光量でも美しいディテールを残し、優れた色再現、コントラスト、解像度を実現する。また、3nm製造プロセスとOryon CPUによる業界最先端のSnapdragon 8 Elite Mobile Platformを搭載しており、消費電力と日常のバッテリー持続時間のバランスを両立する。スリムなデザインにもかかわらず、大容量の5410mAhバッテリーを搭載。

Xiaomi POCO F7 Ultra 12GB+256GB

フラッグシップチップセットQualcomm Snapdragon 8 Eliteを搭載。前世代に比べてCPU/GPUおよびAI処理性能が大幅に向上している。Xiaomi HyperAIを搭載し、日常生活や仕事に多彩なAIを活用できる。5300mAhの大容量バッテリーを備えており、120Wのハイパーチャージ急速充電（充電器同梱）に対応。さらにワイヤレス充電にも対応する。2K解像度の6.67インチ大型スクリーンを搭載。