常に笑顔を絶やさず、パフォーマンスを披露し続けたリウ(C)Getty Images世界を虜にした圧巻演技の余韻は今も残っている。去る2月19日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルフリーで、アリサ・リウ（米国）が見せつけたパフォーマンスだ。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井亜美の抱擁シーン計100時間以上を費やしたという黄金に輝くドレスを身に纏った弱冠二十歳