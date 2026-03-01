【女子旅プレス＝2026/03/01】この春、6つのディズニーホテルでは期間限定のスペシャルメニューを展開。東京ディズニーランドの「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」や、東京ディズニーシーの25周年“スパークリング・ジュビリー”など、パークのイベントと連動した心ときめく食体験を提供する。提供期間はプログラムにより異なり、3月9日（月）から順次スタートする。【写真】米ディズニーに“史上初”ミッキー＆ミニー