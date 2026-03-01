ディズニーホテル春の注目メニュー、“ヴァネロペ”の世界観ビュッフェや贅沢なペアリングコースまで
【女子旅プレス＝2026/03/01】この春、6つのディズニーホテルでは期間限定のスペシャルメニューを展開。東京ディズニーランドの「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」や、東京ディズニーシーの25周年“スパークリング・ジュビリー”など、パークのイベントと連動した心ときめく食体験を提供する。提供期間はプログラムにより異なり、3月9日（月）から順次スタートする。
東京ディズニーランドホテルのすべてのレストランでは、映画「シュガー・ラッシュ」に登場するヴァネロペが思い描いたお菓子でできた世界をテーマにした、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニューを、3月9日（月）から6月30日（火）まで提供する。創作料理の「カンナ」では、キャンディ型に仕立てたソルベなど遊び心あるランチコースを提供。「シャーウッドガーデン・レストラン」では、色鮮やかなドーナツやムースが並ぶポップなブッフェを展開する。
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ（R）とディズニーアンバサダー（R）ホテルでは、東京ディズニーシー25周年を祝う「スパークリング・ジュビリー」スペシャルメニューを4月8日（水）から6月30日（火）まで提供。「オチェーアノ」では25周年のテーマカラーであるジュビリーブルーを取り入れた華やかなブッフェを、「シルクロードガーデン」ではドナルドダックをイメージしたドリンクを用意。
また、「エンパイア・グリル」のランチコースには、特別な衣装のデイジーダックのオリジナルチャームが付属する。「ハイピリオン・ラウンジ」のケーキセットは、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーに広がる美しい景色をイメージし、25周年を祝福しているミッキーマウスとミニーマウスの砂糖菓子を添えた特別な一皿となる。
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタと東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルでは、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベントと連動したプログラムを初開催。シェフとソムリエが厳選した料理とワインのペアリングランチ・ディナーを提供。ミラコスタの「オチェーアノ」や宴会場「パラディーゾ」、ファンタジースプリングスホテルのレストランにて、月替わりのテーマや国別のアプローチで大人の食体験を演出する（※事前申込制）。
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの「ロッツォ・ガーデンカフェ」では、4月1日よりユニコーンのキャラクター・バターカップをモチーフにした爽やかなヨーグルト＆パイナップル風味のスペシャルドリンクが初登場。トレードマークであるゴールドの角をパイナップル、ハート形の鼻をチョコレートで表現した甘く爽やかな一杯だ。ディナーブッフェでは、ジューシーなスペアリブなどの限定メニューも味わえる。
そして東京ディズニーセレブレーションホテルのそれぞれの棟にある「ウィッシュ・カフェ」、「ディスカバー・カフェ」の朝食では、ミッキーマウスモチーフのパンケーキやミニチュロスなど、笑顔あふれる洋食メニューなどを提供している。和食も豊富に揃え、パークへ向かう前の1日の元気をしっかりチャージできる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
