ユタ・ジャズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年3月1日（日）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 105 - 115 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのユタ・ジャズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズがリ}