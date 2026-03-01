将棋の藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）に増田康宏八段が挑む第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負の第3局。盤上で火花を散らす両者だが、タイトルのゆくえとともにファンの熱視線を集めているのが対局を彩る「将棋めし」だ。今局では、挑戦者・増田八段の個性あふれるチョイスが大きな話題を呼んでいる。【映像】旗がかわいい！増田八段の「大人様ランチ」正午になり、昼食休憩に入った両対局者。藤井棋王