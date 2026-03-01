長年働いているのにほとんど昇給せず、月の手取りが20万円にも満たない……。そんな厳しい現実に直面する人からの声が後を絶たない。サービス系の仕事で契約社員として働く50代の女性（高知県／年収200万円／契約社員）は、独身で月の手取りが15万5000円ほど。将来への切実な不安を明かした。「月給もボーナスも退職金も全て少ない。どれか1つくらい人並でないとモチベーションあがらない」女性は、いわゆる就職氷河期世代。当時は