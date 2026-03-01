手取り15万円「月給もボーナスも退職金も全て少ない」と語る女性、実家をリフォームする余裕もなし

長年働いているのにほとんど昇給せず、月の手取りが20万円にも満たない……。そんな厳しい現実に直面する人からの声が後を絶たない。サービス系の仕事で契約社員として働く50代の女性（高知県／年収200万円／契約社員）は、独身で月の手取りが15万5000円ほど。将来への切実な不安を明かした。

「月給もボーナスも退職金も全て少ない。どれか1つくらい人並でないとモチベーションあがらない」

女性は、いわゆる就職氷河期世代。当時は「仕事があるだけで有難い」という時代だったため、今の環境を受け入れて働いてきた。しかし、日々の生活費で収入のほとんどが消えてしまい、貯金できる余裕は全くないという。（文：長田コウ）

「収入は増えないのに支出ばかり増える」

追い打ちをかけるのが、最近の物価高だという。心境をこう明かしている。

「この数年の物価高騰は本当に酷い。収入は増えないのに支出ばかり増える。貯金の為に実家に帰ろうかと検討しているが、老朽化が進んだ実家をリフォームする経済的余裕もなく、実現しそうにない」

かつては、仕事があるだけで幸せだと自分に言い聞かせてきたものの、老後を目前にして出口のない不安に晒されているようだ。「将来というか、もうすぐだが不安しかない」と書き、投稿を結んでいる。

※キャリコネニュースでは「手取り20万円以下の人」にアンケートを実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/94ZJP3D8