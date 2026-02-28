お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。「炎上して炎上して炎上してまいります」と熱く語った。サンドウィッチマンの伊達みきお（51）から「太田さんってずっと仕事してるじゃないですか」と切り出されると、太田は「働いて働いて働いて…」と高市早苗首相のフレーズを引用。「俺の方が先だぞ！」と主張した上で「炎上して炎上して