冬から春へ。季節の変わり目は、インナーとしても使えて、1枚でも主役になる【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「ラベンダーニット」が活躍しそう。一点投入で明るく映えて、鮮度アップも狙えるラベンダーカラーのニットプルオーバーは、ワンランク上のおしゃれを楽しみたいミドル世代の強い味方になりそうです。今回は、スタッフさんによる着回しコーデをご紹介。冬コー