インテル・マイアミとインディペンディエンテが親善試合米MLSでリーグカップを昨季制したインテル・マイアミが、シーズン開幕を前に親善試合を行ったが、相手と同じ色のユニフォームを着用する珍しい光景になった。リーグ開幕戦を前にプエルトリコでエクアドルのインディペンディエンテとプレシーズンの親善試合を行ったマイアミだが、両チームのユニフォームはまさかの黒被り。背番号などはマイアミがピンク、インディペンデ